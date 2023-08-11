Усик – Фьюри: названо реальное условие для проведения боя за звание абсолютного чемпиона мира

Команда объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) после боя украинца с Даниелем Дюбуа (19-1, 18 КО) начнет работу над поединком против Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО). При этом обязательным условием для организации боя является победа Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, над бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну 28 октября.

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Об этом в интервью YouTube-каналу "Тайк Майсон" заявил промоутер Усика Александр Красюк. Он подчеркнул, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе является главной целью его клиента, а проведение такого поединка станет приоритетом для всех боксерских организаций.

"Если Фьюри не проиграет в своем цирковом выступлении с бойцом ММА Фрэнсисом Нгану, то поединок Усик – Фьюри мы будем отрабатывать следующим. Обязательные защиты? Если мы заходим на бой за звание абсолютного чемпиона мира, то он будет иметь преимущество над любой обязательной защитой. Поэтому претендентам нужно будет подождать окончания боя", – сказал Красюк.

Отметим, что Александр и Тайсон могут подраться уже нынешней зимой. Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Наш чемпион сделал неожиданный комплимент в адрес Фьюри. Сам Тайсон высмеял украинца за поединок против его соотечественника.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов.

Кроме того, у Усика появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на Александра с унижениями и угрозами.

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