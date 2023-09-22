Усик – Фьюри: букмекеры назвали фаворита главного боя в супертяжелом весе

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) будет считаться явным фаворитом поединка против украинца Александра Усика (21-0, 14 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Ожидается, что бой будет официально объявлен накануне Рождества 2023 года.

Аналитики уже определились с прогнозами на самое ожидаемое событие в мире бокса. Ставки на победу Тайсона принимаются с коэффициентом 1,44.

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Ничья оценивается котировкой 19,00. А показатели на успех украинского объединенного чемпиона достигают уровня 2,75.

Ранее Фьюри назвал единственное условие, при котором согласится драться с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

Кроме того, Фьюри назвал Усика мошенником после его победы над Дюбуа. Цыганский Король также высмеял украинца, который "катался по рингу" после удара в пятом раунде боя 26 августа.

Промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен назвал ориентировочные сроки проведения боя Цыганского Короля с Усиком. Легендарный россиянин Костя Цзю считает поединок непростым для Александра, но назвал его лучшим супертяжем мира на данный момент.

А другой представитель РФ, Николай Валуев, пренебрежительно высказался о шансах украинца в бою с Фьюри. В свою очередь, тренер Усика Сергей Лапин высмеял Тайсона и его команду. Отметим, что британец 26 октября проведет бой с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум сделал резкое и категоричное заявление о бое его клиента с Александром Усиком. Другой представитель британца Фрэнк Уоррен выразил надежду на то, что бой за звание абсолюта обязательно состоится. В свою очередь, бывший чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер предрек украинцу поражение в бою.

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