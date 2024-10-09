Усик – Фьюри 2: букмекеры назвали фаворита реванша

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) считается фаворитом повторного противостояния с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). После победы 18 мая шансы украинского боксера на победу считаются более предпочтительными чем у его британского соперника.

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За два с половиной месяца до поединка букмекеры определились со своими прогнозами. Ставки на победу Усика принимаются с коэффициентом 1,53. Ничья оценивается котировкой 15,00. А показатели на триумф Фьюри достигают уровня 2,50.

При этом у аналитиков есть сомнения относительно того, пройдет ли поединок всю дистанцию ы 12 раундов. Соответствующее событие представлено индексом 1,53. Досрочное окончание боя оценивается показателем 2,37.

Кроме того, нокаут Фьюри или его дисквалификация позволит игрокам увеличить свою ставку в 3,75 раза. А котировки на то, что британец остановит Усика до финального гонга, достигают уровня 5,00.

Напомним, реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря. В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), который 21 сентября защитил Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО), брутально нокаутировав Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

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