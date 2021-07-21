'Усик ему кабину разобьет': Беринчик уничтожил Джошуа, обвинив британца в мошенничестве

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) без проблем победит британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в поединке 25 сентября. А сам чемпион из Уотфорда нечестно добыл олимпийское "золото" Игр в Лондоне.

Такое мнение во время пресс-конференции перед боем с Артемом Лобовым выразил непобедимый Денис Беринчик. По его словам, которые приводит XSPORT, Усик легко разберется с грозным оппонентом.

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"В 2011 году смотрел поединки Джошуа в Баку на чемпионате мира, и там его, конечно, протягивали. Мы поняли, что он будет олимпийским чемпионом. На Играх его тоже протягивали. В некоторых боях его разбивали, но увы судьи смотрели в его сторону. Зная его, он, конечно, чемпион, выиграл у Кличко, обладает чемпионскими поясами, это будет тяжелая работа. Конечно, мы за наших, будем болеть за Александра Усика, за его технику, передвижения. Я думаю, он ему кабину разобьет", – сказал Беринчик.

Отметим, что поединок за три чемпионских пояса между Усиком и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально британец должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком. Это решение вызвало гнев у промоутера британского боксера Эдди Хирна, который пожаловался на то, что его клиента постоянно заставляют отстаивать титулы.

В свою очередь Александр Усик пожаловался на то, что испытывает трудности в профессиональном боксе из-за украинского гражданства. До объявления боя с Джошуа он также возмутился ситуацией в супертяжелом дивизионе, сравнив ее с политикой в нашей стране.

Промоутер Усика Александр Красюк рассказал о необычном пункте в контракте на бой с Джошуа. Кроме того, он назвал историческим будущее противостояние.

Усика перед поединком исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Это вызвало бурное обсуждение в сети, а самого украинца назвали предателем.

Сам Энтони Джошуа заявил, что ему все равно, дерется ли он с Усиком или с кем-то другим. А экс-соперник Александра Мурат Гассиев не смог назвать фаворита поединка украинца и британца.