Гассиев высказался о бое Усик – Джошуа

Поединок украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) и британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) станет грандиозным событием в мире бокса. При этом определить фаворита боя очень непросто.

Такое мнение выразил российский боксер Мурат Гассиев (27-1, 20 КО), которому Усик нанес единственное поражение в карьере в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), пишет "Спорт-Экспресс". Он отметил, что будет с интересом наблюдать за битвой двух супертяжей.

Видео дня

"Всегда интересно, когда встречаются два олимпийских чемпиона. Отличное событие для мирового бокса. Его можно сравнить с боем Кличко и Поветкина. Это очень резонансное событие. Будет очень интересно посмотреть. Не могу называть кого-то сильным соперником, а кого-то – слабым. Джошуа – олимпийский чемпион, а это уже о многом говорит. Он выигрывал у Владимира Кличко, был чемпионом мира", – сказал Гассиев.

Напомним, поединок Александра Усика и Энтони Джошуа должен состояться 25 сентября на арене футбольного клуба "Тоттенхэм" в Лондоне.

Изначально британец должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком. Это решение вызвало гнев у промоутера британского боксера Эдди Хирна, который пожаловался на то, что его клиента постоянно заставляют отстаивать титулы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик пожаловался на то, что испытывает трудности в профессиональном боксе из-за украинского гражданства. Он также возмутился ситуацией в супертяжелом дивизионе, сравнив ее с политикой в нашей стране.

Промоутер Усика Александр Красюк рассказал о необычном пункте в контракте на бой с Джошуа. Кроме того, он назвал историческим будущее противостояние.

Усика перед поединком исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Это вызвало бурное обсуждение в сети, а самого украинца назвали предателем.