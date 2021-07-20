Гассиев высказался о бое Усик – Джошуа

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Бокс
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Александр Усик

Поединок украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) и британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) станет грандиозным событием в мире бокса. При этом определить фаворита боя очень непросто.

Такое мнение выразил российский боксер Мурат Гассиев (27-1, 20 КО), которому Усик нанес единственное поражение в карьере в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), пишет "Спорт-Экспресс". Он отметил, что будет с интересом наблюдать за битвой двух супертяжей.

Мурат Гассиев.
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Сравнительная характеристика Усика и Джошуа.

"Всегда интересно, когда встречаются два олимпийских чемпиона. Отличное событие для мирового бокса. Его можно сравнить с боем Кличко и Поветкина. Это очень резонансное событие. Будет очень интересно посмотреть. Не могу называть кого-то сильным соперником, а кого-то – слабым. Джошуа – олимпийский чемпион, а это уже о многом говорит. Он выигрывал у Владимира Кличко, был чемпионом мира", – сказал Гассиев.

Усик побил Гассиев в финале WBSS.

Напомним, поединок Александра Усика и Энтони Джошуа должен состояться 25 сентября на арене футбольного клуба "Тоттенхэм" в Лондоне.

Ставки на бой Усик – Джошуа.

Изначально британец должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Фьюри Уайлдер

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком. Это решение вызвало гнев у промоутера британского боксера Эдди Хирна, который пожаловался на то, что его клиента постоянно заставляют отстаивать титулы.

Джошуа Усик
Александр Усик

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик пожаловался на то, что испытывает трудности в профессиональном боксе из-за украинского гражданства. Он также возмутился ситуацией в супертяжелом дивизионе, сравнив ее с политикой в нашей стране.

Усика исключили из рейтинга WBC.

Промоутер Усика Александр Красюк рассказал о необычном пункте в контракте на бой с Джошуа. Кроме того, он назвал историческим будущее противостояние.

Усик в бое с Уизерспуном.

Усика перед поединком исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Это вызвало бурное обсуждение в сети, а самого украинца назвали предателем.

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