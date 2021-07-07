"Предателей нигде не любят": исключение Усика из мирового рейтинга вызвало бурную реакцию в соцсетях

Ситуация с украинским супертяжем Александром Усиком, которого перед боем с Энтони Джошуа исключили из мирового рейтинга, вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Многие из пользователей одобрительно отреагировали на такое решение, припомнив боксеру его пророссийскую позицию.

В комментариях юзеры злорадствуют, отмечая правильность такого решения.

"В России пусть его в рейтинг вносят", "Правильно сделали!", "Предателей нигде не любят! Вырос на украинском сале и так губит Украину, так ему и надо", " И правильно сделали, пусть дальше дарит футболки рашистам", " Такое бывает, когда перестаешь боксировать и начинаешь страдать...", "Вывезти его в Крым, пусть любит Украину оттуда. А мы будем гордиться им отсюда", – пишут фанаты бокса.

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Стоит отметить, что некоторые пользователи встали на защиту Александра.

" Усик настоящий украинский чемпион, который прославляет Украину, не словом а делом. Дай Бог ему крепкого здоровья, сил и упорства победить в этом бою", – говорится в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Джошуа – Усик намечен на 25 сентября. Промоутер украинца Александр Красюк раскрыл детали контракта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик признался, что у него возникают проблемы из-за гражданства Украины.

Он также сравнил ситуацию в супертяжелом весе с украинской политикой.