"Предателей нигде не любят": исключение Усика из мирового рейтинга вызвало бурную реакцию в соцсетях

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
3 минуты
17,4 т.
Александр Усик

Ситуация с украинским супертяжем Александром Усиком, которого перед боем с Энтони Джошуа исключили из мирового рейтинга, вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Многие из пользователей одобрительно отреагировали на такое решение, припомнив боксеру его пророссийскую позицию.

В комментариях юзеры злорадствуют, отмечая правильность такого решения.

"В России пусть его в рейтинг вносят", "Правильно сделали!", "Предателей нигде не любят! Вырос на украинском сале и так губит Украину, так ему и надо", " И правильно сделали, пусть дальше дарит футболки рашистам", " Такое бывает, когда перестаешь боксировать и начинаешь страдать...", "Вывезти его в Крым, пусть любит Украину оттуда. А мы будем гордиться им отсюда", – пишут фанаты бокса.

Видео дня
"Зрадників ніде не люблять ! Виріс на українському салі і так губить Україну , Так йому і треба".
"Продажній шкірі продажні вчинки".
"Наш бавовняний співвітчизник".
"Най приймає ва*не громадянство і виступає в лугандоніі".
"Так він же виключив себе зі списку українців! Карма".
"Усик вже чуть надоїв поведінка його нахабна".
"Хай дальше молиться за попа Кирила".
"Так треба було бої проводити, а не каву в Ялті смоктати".
"Вивезти його у Крим ехай любить Україну звідти. А ми будемо пишатися ним звідси".
"І правильно зробили, хай далі дарує футболки рашистам".
"Ниче, подарит трусы Дзидзьо или Виннику и все станет на свои места".

Стоит отметить, что некоторые пользователи встали на защиту Александра.

" Усик настоящий украинский чемпион, который прославляет Украину, не словом а делом. Дай Бог ему крепкого здоровья, сил и упорства победить в этом бою", – говорится в комментариях.

Фанаты поддержали Усика.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Джошуа – Усик намечен на 25 сентября. Промоутер украинца Александр Красюк раскрыл детали контракта.

Сравнительная характеристика Усика и Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик признался, что у него возникают проблемы из-за гражданства Украины.

Усик требует чемпионского боя.

Он также сравнил ситуацию в супертяжелом весе с украинской политикой.

Усик - ДжошуаАлександр Усик