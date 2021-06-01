Усик – о бое с Джошуа: как гражданину Украины мне гораздо сложнее в боксе

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) пожаловался на то, что западные промоутеры неохотно имеют дело с представителями нашей страны. Именно этим наш соотечественник объяснил то, что ему никак не удается выйти на бой с британским чемпионом Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Об этом сам Усик заявил в интервью YouTube-каналу Usyk 17. Он подчеркнул, что уже два года находится в статусе обязательного претендента на пояс Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет Джошуа. По этому украинец вправе претендовать на бой с чемпионом и не намерен от него отказываться.

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"Что значит я вцепился в Джошуа? Не я же себя поставил на место обязательного претендента. Покажите мне парня, у которого была бы такая возможность (бой за чемпионский пояс – ред.) и он бы просто ее отдал. Как гражданину Украины мне гораздо сложнее, потому что на Западе думают, что мы страна третьего мира. И они там между собой что-то крутят. Давайте боксировать! Покажите, что вы сильнее! Я с любым из них буду боксировать. Хоть сегодня вечером. Джошуа, Фьюри, Джойс..." – сказал Усик.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе добавил, что не против боя Джошуа с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Однако в то же время не будет ждать, когда британцы определят победителя, а затем еще проведут реванш.

"Я же не просто так на первом месте в рейтинге WBO. Дайте Джошуа суперчемпиона, а мне – регулярный пояс. Понятно, что я тоже хочу увидеть бой Фьюри – Джошуа. Это эра, бой за звание абсолюта, офигенно! И я не хочу быть точкой преткновения. Я сам хочу его увидеть. Но дайте и другим ребятам боксировать, а не ждать и быть вечным претендентом. Мы делаем пояса известными, а не наоборот. Организации хотят, чтобы мы за них боксировали", – подчеркнул украинский боксер.

Напомним, WBO официально санкционировала бой Усик – Джошуа, что вызвало негодование у промоутера Энтони Эдди Хирна. Он объяснил, что чемпиона постоянно заставляют проводить обязательные защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик выступил с требованием относительно своего следующего боя и сравнил нынешнюю ситуацию в супертяжелом дивизионе с украинской политикой.

Эдди Хирн ранее назвал имена трех боксеров, которые могут заменить Александра Усика в ближайшем поединке, который запланирован на конец лета.