Усика перед боем с Джошуа исключили из мирового рейтинга

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Биатлон
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Усика перед боем с Джошуа исключили из мирового рейтинга

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (18-0, 13 КО) был исключен из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Обновленный список лучших представителей дивизиона был обнародован в понедельник, 5 июля.

Наш соотечественник занимал второе место, однако в новом рейтинге Усик не значится. Его место теперь занимает мексиканец Энди Руис (34-2, 22 КО).

Усика исключили из рейтинга WBC.

Александр провел всего два боя в хевивейте. В новом для себя дивизионе украинец дебютировал в октябре 2019 года, когда победил американца Чаза Уизерспуна, который после седьмого раунда отказался возвращаться на ринг.

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Через год Усик единогласным решением судей добыл победу над британским ветераном Дереком Чисорой.

Усик в юою с Уизерспуном.
Усик - Чисора

Ожидается, украинец подерется с британским чемпионом Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), который изначально должен был сразиться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). На кону должно было стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Тайсона, обязали подраться с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1, 41 КО).

Сравнительная характеристика Усика и Джошуа.
Александр Усик

Как сообщал OBOZREVATEL, в контракт Александра Усика на бой с Энтони Джошуа будет включен необычный пункт.

Усик требует чемпионского боя.

Ранее Усик признался, что у него возникают проблемы из-за гражданства Украины. Он также сравнил ситуацию в супертяжелом весе с украинской политикой.

Усик - ДжошуаWBCАлександр Усик