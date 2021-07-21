"Мне все равно": Джошуа высказался о бое с Усиком

Британский боксер Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) признался, что ему все равно в боях против кого завоевывать и отстаивать пояса. Накануне поединка против Александра Усика (18-0, 13 КО) уроженец Уотфорда отметил, что дерется за наследие.

Об этом он заявил в комментарии Sky Sports. Джошуа подчеркнул, что смотрит на свою карьеру глобально и намерен оставить след в боксе.

"Самый важный бой для меня – следующий, но у вас должно быть понимание того, к чему вы хотите добраться. Я должен оставаться последовательным и быть готовым. Я должен идти в ногу со временем и быть готовым к каждому бою, но у меня есть долгосрочный план. Речь идет о поясах, а не о человеке. Мне все равно, кто соперник. Я хочу драться за наследие", – сказал британский чемпион.

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Напомним, бой Усик – Джошуа был объявлен накануне. Поединок пройдет 25 сентября на арене лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм".

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально британец должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком. Это решение вызвало гнев у промоутера британского боксера Эдди Хирна, который пожаловался на то, что его клиента постоянно заставляют отстаивать титулы.

В свою очередь Александр Усик пожаловался на то, что испытывает трудности в профессиональном боксе из-за украинского гражданства. До объявления боя с Джошуа он также возмутился ситуацией в супертяжелом дивизионе, сравнив ее с политикой в нашей стране.

Промоутер Усика Александр Красюк рассказал о необычном пункте в контракте на бой с Джошуа. Кроме того, он назвал историческим будущее противостояние.

Усика перед поединком исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Это вызвало бурное обсуждение в сети, а самого украинца назвали предателем.