Промоутер Усика: второе поражение Джошуа войдет в историю

Официальное объявление поединка Александра Усика (18-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) произойдет в ближайшее время. Стороны уже практически полностью согласовали условия контракта и в течение нескольких дней оба боксера поставят подписи под соглашением.

Об этом в эфире Luckypunchnet заявил промоутер украинца Александр Красюк. По его словам, контракт на поединок имеет серьезные отличия от обычных соглашений. Представитель Усика также назвал предстоящий бой историческим.

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"Бой должен состояться 25 сентября. Условия контракта на этот бой отличаются от других тем, что мы прописываем условия сразу двух поединков. И это стоит того, чтобы затянуть немного с оглашением. Потому что нужно прописать условия реванша после того, как Усик победит Джошуа. Усик – Джошуа – это отдельная история. Историческое событие для всего спорта. Потому что второе поражение Джошуа войдет в истории мирового бокса. По состоянию на сегодня для Александра Усика это поединок его жизни", – сообщил Красюк.

Напомним, Энтони Джошуа (24-1, 22 КО)й изначально должен был сразиться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). На кону должно было стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Тайсона, обязали подраться с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1, 41 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усика исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC) накануне боя с Энтони Джошуа.

Это решение вызвало серьезно обсуждение в сети, а украинского боксера назвали предателем. Сам Усик впечатлил трансформацией своего тела.