С боем Фьюри – Джошуа возникли серьезные проблемы из-за решения суда в США

Британский супертяж Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) до 15 сентября обязан дать реванш американцу Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 KO). Решение было принято арбитражным судом по иску боксера из США.

Такими данными располагает издание ESPN. Судебное постановление может помешать проведению боя "Цыганского Короля" с другим британцем – Энтони Джошуа (24-1, 22 KO). Их поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 14 августа.

В то же время суд согласился на то, что Фьюри и Уайлдер могут договориться об отсрочке реванша. При этом американцу должна быть выплачена солидная денежная компенсация. Кроме того, промоутер Тайсона Боб Арум ранее заявлял, что подчинится решению арбитража.

Отметим, что Уайлдер и Фьюри успели провести уже два боя. В первом, который прошел в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья, причем британец дважды побывал в нокдауне. А в феврале 2020-го Тайсон ни оставил ни единого шанса американцу, завершив поединок в седьмом раунде.

Соперники договорились о третьем бое, однако из-за пандемии коронавируса он так и не состоялся.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри назвал победу над Владимиром Кличко вершиной своей карьеры.