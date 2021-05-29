Усик – Джошуа: промоутер британца вскипел из-за назначения боя международной организацией

Команда Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) устала от постоянных требований санкционирующих органов проводить боксером обязательные защиты поясов. После отмены боя за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) от британца требуют выйти на ринг против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).

Свое негодование по этому поводу в интервью iFL TV выразил промоутер Джошуа Эдди Хирн. Он отметил, что целью его клиента является объединение всех чемпионских титулов, однако различные организации всячески этому препятствуют.

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"Нам всегда говорят: "Вы должны сделать это, вы должны сделать то..." Джошуа хочет стать абсолютным чемпионом мира. После боя с Владимиром Кличко нас обязали биться с Кубратом Пулевым, который получил травму за 10 дней до шоу. Потом мы провели объединение поясов с Джозефом Паркером. Подумали, что можно сделать бой за звание абсолюта, но мы снова получили письмо: вы должны провести защиту поясов с Поветкиным. Окей", – отметил Хирн.

Эдди добавил, что ситуация продолжилась после поединка против россиянина. "Победили Поветкина, потом было два боя с Руисом. Мы снова оказались в точке, когда можно говорить об объединении всех титулов, но нам снова пришло письмо – теперь вы должны драться с Пулевым! Мы сделали это. После срыва переговоров о бое с Фьюри нам опять говорят: деритесь с Усиком! Да б***ь! Не знаю, может я устал или агрессивный..." – сказал промоутер.

Он также выразил уверенность в том, что поединок Усик – Джошуа все же состоится. "Усик – наш 100% приоритет. Не думаю, что переговоры с командой украинца выглядят нереалистичными. Мы просто это сделаем. Но мы находимся в той точке, когда хотим, чтобы нам не рассказывали, что делать дальше. Уверен, что следующий бой Джошуа будет с Усиком", – отметил Эдди Хирн.

Напомним, поединок Фьюри – Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе должен был состояться 14 августа. Однако Цыганского короля, как называют Тайсона, обязали провести третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Всемирная боксерская организация (WBO) в свою очередь санкционировала бой Усик – Джошуа, дав сторонам 10 дней на подписание контракта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик записал грозное видеообращение к Эдди Хирну, потребовав у него "больше денег".

В свою очередь сам промоутер Джошуа назвал трех боксеров, которые могут заменить Усика в следующем поединке Энтони.