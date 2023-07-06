Усик – Дюбуа: букмекеры назвали фаворита чемпионского боя

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) считается явным фаворитом поединка против британского претендента Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Поединок супертяжей за три титула украинца пройдет в субботу, 26 августа, в польском Вроцлаве.

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Букмекеры уже открыли прием ставок на этот поединок. Эксперты практически не имеют сомнений в том, что наш соотечественник легко одолеет 25-летнего уроженца Лондона по прозвищу Динамит.

На победу Усика предлагается котировка 1,10. Ничья оценивается индексом 26,00. А показатели на сенсационный апсет Дюбуа достигают уровня 7,00.

При этом досрочная победа украинского чемпиона котируется на уровня 1,40. В то время как его победа по очкам оценивается коэффициентом 3,80.

В случае успешной защиты поясов Усик рассчитывает подраться с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Саудовская Аравия была намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Позже Фьюри неожиданно сменил риторику в своих высказываниях об Усике, пожелав ему удачи. А бывший чемпион мира Джонни Нельсон разнес британского чемпиона из-за боя с украинцем. В свою очередь, легендарный Хасим Рахман выразил уверенность в том, что Усик нокаутирует Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен объявил о том, что британец не будет драться с Усиком в Саудовской Аравии в декабре нынешнего года. Это решение Цыганского Короля шокировало бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тони Белью.

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