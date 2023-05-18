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"Усик – трусливый, уродливый, пучеглазый бомж": Фьюри слетел с катушек, объявив, о бое с украинцем "в любое время"

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
3,3 т.
Тайсон Фьюри

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) записал обращение к чемпиону WBA, WBO и IBF Александру Усику (20-0, 13 КО). 34-летний британец наехал на украинца, заявив, что готов провести бой с ним в любой момент.

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Фьюри выложил у себя фотографию с оскорблениями, где назвал Усика "ублюдком", а также "трусливым, уродливым, пучеглазым бомжем".

"Не могу дождаться того часа, когда нокаутирую эту маленькую крысу. Продолжай убегать от меня, кролик. От тебя и от твоей команды давно ничего не было слышно. Я готов драться в любое время", – написал Тайсон Фьюри у себя в Instagram.

"Усик – трусливый, уродливый, пучеглазый бомж": Фьюри слетел с катушек, объявив, о бое с украинцем "в любое время"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тайсон выразил уверенность в том, что его объединительный бой с Александром состоится до конца года. В тоже время Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, сомневается, что наш соотечественник хочет с ним подраться.

"Усик – трусливый, уродливый, пучеглазый бомж": Фьюри слетел с катушек, объявив, о бое с украинцем "в любое время"

Напомним, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

"Усик – трусливый, уродливый, пучеглазый бомж": Фьюри слетел с катушек, объявив, о бое с украинцем "в любое время"

Промоутер Skill Challenge Entertainment Амир Абдаллах подтвердил, что у организаторов в Саудовской Аравии уже есть дата проведения боев Усика с Фьюри и Джошуа с Уайлдером. Также он заявил об угрозе дисквалификации участников будущего турнира.

"Усик – трусливый, уродливый, пучеглазый бомж": Фьюри слетел с катушек, объявив, о бое с украинцем "в любое время"

Отметим, что на пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Усика. Сам украинский боксер высказался о поединке против Цыганского короля.

"Усик – трусливый, уродливый, пучеглазый бомж": Фьюри слетел с катушек, объявив, о бое с украинцем "в любое время"

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