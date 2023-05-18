"Усик – трусливый, уродливый, пучеглазый бомж": Фьюри слетел с катушек, объявив, о бое с украинцем "в любое время"

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) записал обращение к чемпиону WBA, WBO и IBF Александру Усику (20-0, 13 КО). 34-летний британец наехал на украинца, заявив, что готов провести бой с ним в любой момент.

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Фьюри выложил у себя фотографию с оскорблениями, где назвал Усика "ублюдком", а также "трусливым, уродливым, пучеглазым бомжем".

"Не могу дождаться того часа, когда нокаутирую эту маленькую крысу. Продолжай убегать от меня, кролик. От тебя и от твоей команды давно ничего не было слышно. Я готов драться в любое время", – написал Тайсон Фьюри у себя в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тайсон выразил уверенность в том, что его объединительный бой с Александром состоится до конца года. В тоже время Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, сомневается, что наш соотечественник хочет с ним подраться.

Напомним, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Промоутер Skill Challenge Entertainment Амир Абдаллах подтвердил, что у организаторов в Саудовской Аравии уже есть дата проведения боев Усика с Фьюри и Джошуа с Уайлдером. Также он заявил об угрозе дисквалификации участников будущего турнира.

Отметим, что на пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Усика. Сам украинский боксер высказался о поединке против Цыганского короля.

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