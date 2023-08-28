'Удар по яйцам получил я': Дюбуа высказался о бое с Усиком

Британец Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) выразил респект Александру Усику (21-0, 14 КО) после поединка, который состоялся 26 августа во Вроцлаве. В то же время Динамит, как называют уроженца Лондона, назвал "ударом по яйцам" свое поражение, не согласившись с решением рефери Луиса Пабона не фиксировать нокдаун нашего соотечественника в пятом раунде поединка.

Видео дня

Об этом Дюбуа написал на своей странице в социальной сети X, ранее известной как Twitter, приложив к сообщению фотографию своего удара ниже пояса нашего соотечественника. Даниель выразил уверенность в том, что должен был стать новым чемпионом мира супертяжелого веса.

"Я уважаю этого парня. Большой Чемпион, который дал мне тяжелое сражение, и я буду учиться у него. Но единственный удар по яйцам минувшей ночью был тот, который я получил, когда не поднял руку после этого удара", – подчеркнул британский экс-претендент на титулы украинца.

Напомним, в команде заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию. Сам украинец резко отреагировал на тех, кто оправдывает британского боксера за это действие.

Сам бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Катерины Усик на удары от британского боксера. А российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!