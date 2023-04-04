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Усик назвал фантастическую сумму, которую хотел заработать Фьюри за бой 29 апреля

Александр Чеканов
Бокс
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Усик назвал фантастическую сумму, которую хотел заработать Фьюри за бой 29 апреля

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) хотел заработать свыше 100 миллионов долларов за поединок против Александра Усика (20-0, 13 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. При этом Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, во время переговоров о бое 29 апреля выдвигал все новые и новые условия.

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Об этом сам Усик рассказал в интервью YouTube-каналу "Киевский торт". По словам нашего соотечественника, он не ставит для себя деньги на первый план, а величие боксера оценивается его достижениями, а не количеством нулей в сумме его гонорара за  поединок.

Усик назвал фантастическую сумму, которую хотел заработать Фьюри за бой 29 апреля
Усик назвал фантастическую сумму, которую хотел заработать Фьюри за бой 29 апреля

"Да, он говорил за какие-то огромные миллионы, что он король, который стоит дорого. Не уверен, что могу сказать те суммы, которые он говорил, но, мне кажется, это более 100 миллионов. Я написал ему, что величие бойца не измеряется деньгами, миллионами или десятками миллионов, величие бойца – это его поединки, это его путь. Ты заработал 100 миллионов, а через год кто-то заработает 200 миллионов – о твоих миллионах все забудут и все, а вот когда ты победишь всех и у тебя четыре пояса, то об этом будут помнить абсолютно все", – сказал Усик.

Усик назвал фантастическую сумму, которую хотел заработать Фьюри за бой 29 апреля
Усик назвал фантастическую сумму, которую хотел заработать Фьюри за бой 29 апреля

Ранее промоутер Усика Александр Красюк сделал неожиданное заявление о Тайсоне Фьюри. Сам наш чемпион заявил о том, что его поединок против британца точно состоится.

Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум рассказал, сколько бы заработал Александр Усик за бой 29 апреля. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь и вернулся в Украину.

Усик назвал фантастическую сумму, которую хотел заработать Фьюри за бой 29 апреля
Усик назвал фантастическую сумму, которую хотел заработать Фьюри за бой 29 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила Александру Усика официального соперника после срыва боя с Тайсоном Фьюри.

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