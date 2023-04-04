Усик назвал фантастическую сумму, которую хотел заработать Фьюри за бой 29 апреля

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) хотел заработать свыше 100 миллионов долларов за поединок против Александра Усика (20-0, 13 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. При этом Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, во время переговоров о бое 29 апреля выдвигал все новые и новые условия.

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Об этом сам Усик рассказал в интервью YouTube-каналу "Киевский торт". По словам нашего соотечественника, он не ставит для себя деньги на первый план, а величие боксера оценивается его достижениями, а не количеством нулей в сумме его гонорара за поединок.

"Да, он говорил за какие-то огромные миллионы, что он король, который стоит дорого. Не уверен, что могу сказать те суммы, которые он говорил, но, мне кажется, это более 100 миллионов. Я написал ему, что величие бойца не измеряется деньгами, миллионами или десятками миллионов, величие бойца – это его поединки, это его путь. Ты заработал 100 миллионов, а через год кто-то заработает 200 миллионов – о твоих миллионах все забудут и все, а вот когда ты победишь всех и у тебя четыре пояса, то об этом будут помнить абсолютно все", – сказал Усик.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк сделал неожиданное заявление о Тайсоне Фьюри. Сам наш чемпион заявил о том, что его поединок против британца точно состоится.

Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум рассказал, сколько бы заработал Александр Усик за бой 29 апреля. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь и вернулся в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила Александру Усика официального соперника после срыва боя с Тайсоном Фьюри.

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