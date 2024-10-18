'Снова его превзойдет': легендарный боксер дал категоричный прогноз на реванш Усик – Фьюри

Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший выразил уверенность в том, что Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) не сможет взять реванш у Александр Усика (22-0, 14 КО). Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях подчеркнул, что британец упустил свой шанс в первою бою соперников, тогда как украинец получил дополнительную уверенность.

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Об этом Джонс, который является фанатом кремлевского диктатора Владимира Путина и имеет российский паспорт, заявил в интервью Betway, пишет портал secondsout.com. По словам американца, он не видит шансов для Фьюри в реванше, несмотря на его безусловно высокий класс.

"Не думаю, что Фьюри победит. Это могло произойти, но в первом бою Усик понял, что может нанести урон Тайсону. Усик – фаворит в матче-реванше, и вот в чем дело: Тайсон Фьюри очень умный парень и действительно хорошо умеет приспосабливаться, но Усик, по моему скромному мнению, снова его превзойдет. Усик знает, что может нанести удар и победить Фьюри. Конечно, он может недооценить Тайсона в реванше. Но мы все знаем, что Фьюри семь раз оказывался в нокдаунах", – сказал Джонс.

Напомним, в первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF). До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш.

Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри ответил представителям команды Александра Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. А британец Даниель Дюбуа пожелал украинцу поражения.

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