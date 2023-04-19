'Слишком напуган': Лопес дал однозначный прогноз на бой Ломаченко – Хэйни

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (18-1, 13 KO) выразил уверенности в победе украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) над американцем Девином Хэйни (29-0, 15 КО) в поединке 20 мая. Бывший соперник нашего соотечественника подчеркнул, что разница в габаритах никак не повлияет на ход боя, так как у уроженца Белгород-Днестровского просто выше боксерский IQ.

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Об этом Лопес, который побил Ломаченко в октябре 2020 года, заявил в интервью DAZN Boxing Show, пишет портал Bad Left Hook. Американец отметил, что Хэйни явно опасается Василия и выглядит напуганным. Кроме того, Теофимо добавил, что у его соотечественника нет необходимой хватки, чтобы постоянно давить на украинца.

"Я думаю, что Ломаченко выиграет бой. Причина, по которой я это говорю, это боксерское IQ Ломы и то, что он делает. Он измотает Хэйни. С Ломой нельзя сидеть в защите. Нужно атаковать всеми необходимыми средствами, и я не думаю, что у Девина есть хватка, чтобы сделать это. Разница в габаритах не имеет значения. Лома дрался и с более крупными парнями. Он – двукратный олимпийский чемпион, у него было более 400 любительских боев, чемпион в трех дивизионах. Он дрался с высокими, маленькими, со всеми парнями, о которых только можно подумать. У Девина есть хороший джеб, но он слишком напуган, чтобы донести его до цели", – отметил Лопес-младший.

Поединок Девина и Василия пройдет 20 мая в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 утра воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

На пресс-конференции перед поединком Хэйни с пренебрежением отнесся к Ломаченко во время дуэли взглядов. Также американский боксер не стал пожимать руку нашему боксеру. Кроме того, Девин пообещал разобрать украинца на части. Он потребовал от экспертов и болельщиков не говорить о возрасте Василия.

Ранее Ломаченко заявил о том, что уже не сможет подняться в более тяжелую весовую категорию. Кроме того, несмотря на два поражения на профессиональном ринге, украинец назвал себя непобежденным.

Как сообщал OBOZREVATEL, интерконтинентальный чемпион мир в наилегчайшем весе Эндрю Молони (25-2-1, 16 КО) выразил уверенность в том, что Василий Ломаченко находится на пороге завершения карьеры. А тренер Райана Гарсии (23-0, 19 КО) Генри Гарсия заявил, что не верит в успех 35-летнего Василия. Сам Девин назвал три фактора, которые помогут ему победить в бою 20 мая.

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