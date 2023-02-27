''Съедает сердца соперников'': промоутер Усика объяснил, как украинец побьет Фьюри

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) просто измотает британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) и заберет все четыре пояса супертяжелого дивизиона. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, допустит ту же ошибку, что и другие солерники нашего соотечественника.

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Об этом в интервью YouTube-каналу The Jungle of Sport заявил промоутер Усика Александр Красюк. По его мнению, благодаря своим быстрым ногам его клиент пошатнет уверенность Фьюри, так как тот просто не сможет попадать по украинскому чемпиону, что и приведет к поражению Тайсона в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

"Стиль Тайсона Фьюри очень необычный. Это не академический стиль. У него хорошее чувство дистанции и его удары короткие и резкие. Он реально опасный. Но если мы посмотрим на его трилогию с Деонтеем Уайлдером, то он много раз падал. Но его подбородок не такой уж крепкий. У Усика есть преимущество в дисциплине. У него невероятная работа на ногах. И он делает это в соответствии с планом, разработанным его командой и тренером, который управляет Усиком во время боя словно по джойстику. Он намного быстрее Фьюри. Он измотает Тайсона, потому что Фьюри тяжелый и высокий. Усик лишает своих соперников уверенности в себе, так как в него очень трудно попасть. Так он съедает сердца своих соперников", – сказал Красюк.

Ранее отец Тайсона Джон Фьюри выразил уверенность в том, что его сын нокаутирует Усика. Он высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис. Кроме того, Фьюри-старший заявил, что наш боксер не достоин половины гонорара за бой.

В свою очередь брат Тайсона Шейн Фьюри сделал сенсационное заявление о бое брата с украинским чемпионом. Кроме того, стало известно, что Тайсон отказался от боя с Усиком в Саудовской Аравии. Также британский чемпион унизительно высказался об Александре, предложив ему командный бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ заговорили о срыве боя Усик – Фьюри, так как переговоры между боксерами зашли в тупик. Бывший чемпион мира россиянин Александр Поветкин заявил, что не будет болеть за украинского боксера в бою с Тайсоном. В свою очередь легендарный Хасим Рахман дал прогноз боя Усик – Фьюри.

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