Россия атаковала Киев баллистикой: ракеты попали в склады в Голосеевском районе, вспыхнули пожары. Подробности

В ночь на вторник, 14 июля, в Киеве раздались мощные взрывы. Российская армия нанесла по городу удар баллистическими ракетами.

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Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Он также добавил, что в столице работает ПВО.

Что известно об атаке

По информации мониторинговых каналов, город подвергся ракетному удару. Также глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о пожарах на складских помещениях по двум адресам в Голосеевском районе города.

В то же время в Дарницком районе из-за атаки горят автомобили.

Сообщалось о пусках, по меньшей мере, восьми баллистических ракет 48Н6МД с установок ЗРК С-400. По данным Воздушных сил ВСУ, сохраняется угроза применения баллистического вооружения с севера.

Что известно о средстве поражения

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Отметим, что ракета 48Н6ДМ имеет значительно меньшую боевую часть – около 180 кг, в отличие от ракеты "Искандер" (500 кг), а её точность на большой дальности может составлять до 300 м, тогда как у "Искандера" – около 5–20 м.

В то же время из-за очень высокой скорости полёта ракета 48Н6ДМ оставляет значительно меньше времени на реакцию и перехват, чем "Искандер".

Напомним, ранним утром в субботу, 11 июля, в Киеве прогремели взрывы. Россия вновь нанесла воздушный удар по украинской столице ракетами, в частности, одна из них была начинена шрапнелью. При этом взрывы в столице прогремели ещё до объявления воздушной тревоги. В результате атаки пострадало не менее 11 человек, среди них – ребенок.

До этого, 8 июля, РФ атаковала Киев с помощью БПЛА. В Деснянском районе, в частности, вражеский дрон упал и взорвался вблизи газораспределительной станции, в результате чего были пострадавшие и погибшие.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что многоэтажный дом в Дарницком районе Киева стал целью террористической атаки России в ночь на 6 июля. Ракета уничтожила квартиры на четырех первых этажах, унеся жизни 11 человек, а обломки, разлетевшиеся на десятки метров, повредили автомобили и соседние здания.

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