Вводя импортные пошлины (для КНР – 34 процента, для ЕС – 20, для Великобритании, Украины, а также, в частности, необитаемых австралийских антарктических островов Херд и Макдональд, где людей нет, но живут тысячи пингвинов, – 10, для рф – пока что ничего), наибольшие тарифы (по разным источникам – 49 или 50 процентов) Трамп установил для Королевства Лесото (небольшой анклав в ЮАР) и французской заморской колонии Сен-Пьер и Микелон (6 тыс. жителей), находящейся рядом с восточным канадским побережьем.

Видео дня

Но дело не в Лесото, а в том, что, кроме пингвинов, Трамп весьма серьёзно обидел семью Рокфеллеров, ведь затронул пошлинами и особенно разговорами "их" Канаду, а это уже – в отличие от 11 тысяч непорочных дев, в честь которых первоначально были названы французские северные острова, – руководство Мирового Правительства.

Говорят, что Трампу в связи с этим якобы реально грозит импичмент. И это всё?! Кто-то забывает, что Рокфеллеры – не пингвины и имеют достаточно средств для того, чтобы в следующий раз обидной оплошности (ухо вместо виска) уже не случилось, а не по годам умного и не очень принципиального Взнса потом сориентируют как надо.