Пошлины Трампа. Мнение не эксперта

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О глобальных последствиях решения Трампа говорить рано. Но точно контрпродуктивно рассматривать действия Трампа исключительно в контексте понятий глупость, как это многие у нас делают. Концентрация на санкциях на острова с пингвинами, а не на противостоянии с Китаем – это куда больший идиотизм, чем просто называть эти санкции глупостью.

Далее текст на языке оригинала.

1. З психологічної точки зору, перемога Трампа на других виборах стала вершиною його життя, таким собі кінцем історії для нього. І ця перемога була перемогою 100%-го реваншу, а не чогось іншого. Всі дії Трампа - це виключно реванш. І розглядати їх треба перш за все в контексті реваншу помноженого на Боже провидіння (невдалий замах). Ми часто маємо спокусу порівнювати Трампа й Путіна. Глобальна відмінність цих двох людей полягає в тому, що Трамп не мислить (як мінімум поки) категорією історії. Його реванш - це спроба довести, що він був правий чотири роки тому, а в нього ці чотири роки украли. Це дві різні логіки.

2. Мені здається, що рішення про санкції, в його розумінні світу – це ідеальна угода його життя. Угода, якою він підняв ставки одночасно з усіма візаві. Він щиро вважає, що більшість країн світу почне з ним домовлятися (і це також правда). Логіка цієї угоди (в його розумінні) лежить в виконанні його цілей щодо "make America great again". Які це цілі?

– США залишається головною армією в світі;

– Долар США головна платіжна валюта світу;

– США технологічний лідер світу;

– Ідеологія за межами метрополії потрібна для виконання утилітарних цілей по наведенню порядку в світі.

Всі роздуми про те, що це не вирішить питання держборгу, ламає світову систему, призведе до росту цін для Трампа вторинні. Він вважає, що цими санкціями він частково збалансує торгівлю і притягне в США нові технології, які дадуть в зрозумілій перспективі (звідси і розмови про другий термін) економічний ефект. Ми не можемо зараз відповісти, чи це справдиться. Але гра саме про те, щоб ризикнути всім, щоб виграти все. І зробити "make America great again"

3. Логіка таких санкцій з дуже високою вірогідністю потребує, як другого кроку проведення швидкої переможної війни. Війни, яка покаже світові жорсткість намірів. Тому можливість війни в Ірані (чи ще десь) в перспективі 2-3 місяців зростає. Не є обовʼязковою, але зростає.

4. Контури протистояння цим санкціям стануть боротьбою за полюси світу. Поки точно бачимо, що Трамп прискорює створення двополярнрго світу, де роль регіональних держав буде полягати в більшому підпорядкуванню "гегемону". Принцип "і-і" трансформуватиметься в "або-або". Правил гри поки не існує, вони писатимуться по ходу гри. Але процеси починають прискорюватися. В цьому контексті, якщо до літа не буде підписано нашу мирну угоду (вірогідність низька) варто звернути увагу на те, що Росія може почати швидше дрейфувати в сторону Китаю. А відтак, питання нашої війни має шанси стати частиною поговорів США – Китай.

5. Трамп вважає, що в ході всіх цих подій він вийде на пряму конкуренцію з Китаєм. Адже ніякого "бунту регіональних лідерів" в Білому домі не передбачають. Головне питання в цьому контексті, як себе поведе ЄС. Власне від цього залежатиме конфігурація в світі взагалі і в відношенні нашої війни зокрема.

І наостанок. Коли ми аналізуємо Трампа, ми забуваємо: він буде президентом ще майже чотири роки. Якби ми жили не в Україні, можна було б це розглядати, як мить в історії. Але ми в епіцентрі вибуху. І без США рівняння війни не вирішується. Це треба памʼятати, коли ми щось робимо чи щось заявляємо весь час.