'Пришло мое время': Фьюри выступил с грозным обещанием Усику

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) пообещал взять реванш у Александра Усика (22-0, 14 КО) и поквитаться за поражение поздней весной. Кроме того, Цыганский король, как называют британского боксера, выразил уверенность в досрочной победе.

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Об этом Фьюри заявил в интервью журналистам в кулуарах первой пресс-конференции второго боя соперников, которая состоялась в Лондоне, пишет skysports.com. По словам уроженца Манчестера, он всегда сильнее выглядел в реваншах со своими оппонентами, что докажет уже в декабре.

"Мы должны оставить позади то, что произошло в бою. Мне нужно быть немного более сосредоточенным и немного более умным, чтобы одержать победу. Я всегда заканчиваю тем, что нокаутирую соперников в реваншах. С кем бы я ни встречался больше одного раза, я заканчиваю тем, что нокаутирую оппонента в реванше. Я верю, что на этот раз пришло мое время. Я верю, что все происходящее, негативное или позитивное, – это уроки", – сказал Фьюри.

Тайсон и Александр накануне провели первую дуэль взглядов перед своим реваншем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

В первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, британец Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. А британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) пожелал украинцу поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

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