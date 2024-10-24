В Украине приостановили бронирование работников критических предприятий: какой компромисс ищут Кабмин и бизнес

В Украине полностью приостановили процесс бронирования работников критически важных предприятий, необходимых для функционирования отечественной экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Какие компромиссные решения предлагает бизнес, читайте в материале OBOZ.UA.

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Интрига вокруг приостановления бронирования

Началось все с того, что 8 октября первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что буквально за два месяца число забронированных военнообязанных в Украине возросло вдвое – с 540 тысяч до более миллиона. И надо бы по этому поводу провести аудит – с чего это, а вдруг коррупция?

Правительство пошло навстречу инициативе замминистра обороны и внесло соответствующий пункт в протокол № 103. Согласно протоколу, до 15 ноября критические предприятия нужно проверить, а до 20 ноября – доложить о результатах. И если факт неправомерного бронирования будет доказан, то такое предприятие следует лишить права на предоставление брони и снять ее с уже забронированных сотрудников.

Ряд украинских СМИ со ссылкой на свои источники в Кабмине с тревогой написали, что на время аудита процесс бронирования будет приостановлен. Новость злорадно перепечатали и некоторые СМИ страны-агрессора. Но Иван Гаврилюк заверил, что приостановки не будет – оргвыводы сделают только после проверки.

Однако 20 октября, а это было воскресенье, критические предприятия забили тревогу – внезапно была остановлена процедура электронного бронирования персонала компаний через портал "Дія" (такая услуга на портале появилась в июле и значительно облегчила процесс бронирования).

Такой ход событий, надо отметить, стал неожиданностью не только для предприятий. Учитывая, что инициатором приостановки бронирования было Минобороны, в первую очередь OBOZ.UA обратился именно туда.

"Это "Дія", и что там происходит, мы не комментируем. Обратитесь в Минцифры", – сказал OBOZ.UA спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Спикер Министерства цифровой трансформации Тамара Герасимчук, в свою очередь, посоветовала с этим вопросом обратиться в Минобороны. А на ответ, что там уже были, сказала, что информацией, которой владеет Минцифры, они поделились на портале "Дія". И отправила такое сообщение:

"Насколько я знаю, соответствующее решение было принято правительством 18 октября", – пояснила OBOZ.UA Тамара Герасимчук.

Однако на официальном сайте Кабинета министров никакого решения на тему бронирования от 18 октября обнаружено не было. Возможно, это был какой-то из пунктов в протоколе.

Новые шаги предпринимателей и правительства

Бронирование сотрудников критически важных предприятий приостановлено не только через портал "Дія". Просто электронное бронирование удобное, быстрое, вот заинтересованные лица сразу и заметили, что что-то неладно.

"Бронирование приостановили и в обычном варианте тоже – когда подаешь в определенные инстанции необходимые документы", – говорит в комментарии OBOZ.UA руководитель Федерации работодателей Украины Defence, бывший замминистра экономики Игорь Фоменко.

По его словам, приостановка бронирования сотрудников критически важных предприятий может негативно повлиять на их работу и навредить экономике в целом, что сейчас, в период военного положения, совершенно недопустимо.

"Это не совсем корректное и (не совсем) правильное решение. Мы предложили правительству не приостанавливать процесс бронирования, но при этом сроки аудита установить не до 15 ноября, а на два месяца. Пусть проверяют, нарабатывают нормативную базу, но люди в это время должны работать", – говорит Игорь Фоменко.

Европейская бизнес-ассоциация, в свою очередь, для решения сложившейся ситуации предлагает рассмотреть возможность автоматического продления действующих бронирований в реестре "Оберіг" на 60 календарных дней. Для всех критических сотрудников компаний, у которых бронирование заканчивается в течение действия аудита.

"Мы очень обеспокоены текущим положением дел, в том числе отсутствием официальной коммуникации со стороны органов власти. В настоящее время бизнес, являющийся основным источником средств на оборону государства, не понимает, как будет проходить процедура бронирования и как планировать в дальнейшем операционную деятельность. Помимо деструктивного влияния на бизнес внутри страны, данная ситуация создает негативные сигналы для наших международных партнеров, инвесторов и заказчиков. Внезапное повышение налогов для "белого бизнеса", а теперь – перерыв в бронировании сотрудников, подрывает уверенность иностранных партнеров в способности украинского бизнеса выполнять условия договоров", – говорится в официальном заявлении ЕБА.

Но стоит отметить, что в плане официальной коммуникации Кабинет министров 22 октября принял постановление № 1204 "О внесении изменения в Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период".

Документ разрешает проверять предприятия на критичность для бронирования, но при этом никакие сроки не указаны, что вряд ли станет успокаивающим фактором для предприятий.