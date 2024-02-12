Поветкин рассказал, как 'не очень хорошо' пообщался с Усиком 'о Донецке, Луганске'

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин пожаловался на то, что "не очень хорошо" пообщался с Александром Усиком во время последней встречи. Русский Витязь не сказал точно, когда точно у него состоялся разговор об агрессии РФ с украинским боксером.

Об этом Поветкин заявил в интервью порталу News.ru. Бывший боксер, который является ярым фанатом диктатора Владимира Путина, войны в Украине и убийств ее мирных жителей, добавил, что общался с Усиком "о Донецке, Луганске", не упомянув о развязанной Россией войны еще в 2014 году.

"Общались с ним после моего боя с Джошуа (в сентябре 2018 года – ред.). Мы с ним виделись тогда в Лондоне, да. У нас всегда были хорошие отношения. Вы последний раз общались уже давно. И в последний раз не очень хорошо. Мы говорили о Донецке, Луганске, о Великой Отечественной войне. У него своя позиция, у меня – своя", – сказал Поветкин.

Ранее он заподозрил нашего боксера в неискреннем патриотизме, забыв о том, что российские оккупанты захватывали дом Усика в Ворзеле. Также Поветкин заявил, что украинцам "задурили головы", из-за чего они "не понимают", что они русские.

Также российский экс-боксер со словами "нельзя так говорить" раскритиковал Усика за антироссийские высказывания. Поветкин также заявил, что если бы Россия не напала на Украину, то "на нашей территории была бы война". Также россиянин выдал ложь, что воины ВСУ "прячутся за мирным народом, а потом что-то о наших рассказывают".

В свою очередь, жена Усика Екатерина жестко высказалась в адрес Поветкина, назвав его трусом. Также она рассказала о звонке Русского Витязя мужу, во время которого представитель РФ пытался доказать, что "в Украине что-то не так".

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Поветкин лицемерно назвал украинцев "братским народом" и потребовал от них дружить с россиянами.

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