Блог | Уважаемые гости России, для вас – актуальный анекдот, а в придачу – об ICAO при ООН
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1. Насчет возможного сбития украинскими дронами гражданских самолетов в мордорском небе тамошний упырь отреагировал на честное предупреждение.
Далее текст на языке оригинала.
Він оголосив:
"Я не чув таких заяв, але якщо це сказано вголос, то це заявка на державний тероризм.
І звертаю увагу, що вони просять [???] у нас про поновлення перемовин, просять [???] про особисті зустрічі.
З терористами переговорів не ведуть".
Так от, при цьому вурдалак ще й
додав, що в Мордорі "знайдуть, чим відповісти"
(нехай, мовляв, ніхто не матиме сумнівів)!
А з цього вже вочевидь випливає те, що всі потенційні камікадзе мусять усвідомити:
КОЖЕН ЛІТАК У МОРДОРСЬКОМУ НЕБІ ЦЕ ПРОВОКАЦІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ,
Й НІЧОГО "ЦИВІЛЬНОГО" В ТАКІЙ ТУПІЙ ПРОВОКАЦІЇ БУТИ НЕ МОЖЕ!!!
Тож нагадаю з цього приводу старий радянський [гаразд – совецький] анекдот.
Неуважний іноземний турист ледь не впав у Москві в відкритий люк і пихато зауважив, що в країні, з якої він приїхав, поруч обов’язково стояв би червоний прапорець,
на що отримав у відповідь:
Та хіба ж Ви не бачили великий червоний прапор на Державному кордоні?
2. Ну а Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) при ООН одразу після заяви президента України про можливе збиття закликала до "сильнішої відданості країн-членів захисту цивільної авіації від всіх ризиків, які виникають від зон конфлікту" –
на тлі "зростання ризику використання зброї, спрямованої проти цивільних літаків, по всьому світу".
Тобто ICAO при ООН це ще один анекдот, як і власне ООН в цілому. Ну до чого тут була згадка про "весь світ"?
А до того, що вона хоче бути гарною для всіх і тому не згадує прямо ані Україну, ані Росію:
ніж шукати винних, їй, шмаркатій, більш подобається розповідати саме про "увесь світ".
Світові інститути під час реального випробування перетворюються на сумні анекдоти, адже більше ні на що не здатні…