1. Насчет возможного сбития украинскими дронами гражданских самолетов в мордорском небе тамошний упырь отреагировал на честное предупреждение.

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Далее текст на языке оригинала.

Він оголосив:

"Я не чув таких заяв, але якщо це сказано вголос, то це заявка на державний тероризм.

І звертаю увагу, що вони просять [???] у нас про поновлення перемовин, просять [???] про особисті зустрічі.

З терористами переговорів не ведуть".

Так от, при цьому вурдалак ще й

додав, що в Мордорі "знайдуть, чим відповісти"

(нехай, мовляв, ніхто не матиме сумнівів)!

А з цього вже вочевидь випливає те, що всі потенційні камікадзе мусять усвідомити:

КОЖЕН ЛІТАК У МОРДОРСЬКОМУ НЕБІ ЦЕ ПРОВОКАЦІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ,

Й НІЧОГО "ЦИВІЛЬНОГО" В ТАКІЙ ТУПІЙ ПРОВОКАЦІЇ БУТИ НЕ МОЖЕ!!!

Тож нагадаю з цього приводу старий радянський [гаразд – совецький] анекдот.

Неуважний іноземний турист ледь не впав у Москві в відкритий люк і пихато зауважив, що в країні, з якої він приїхав, поруч обов’язково стояв би червоний прапорець,

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на що отримав у відповідь:

Та хіба ж Ви не бачили великий червоний прапор на Державному кордоні?

2. Ну а Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) при ООН одразу після заяви президента України про можливе збиття закликала до "сильнішої відданості країн-членів захисту цивільної авіації від всіх ризиків, які виникають від зон конфлікту" –

на тлі "зростання ризику використання зброї, спрямованої проти цивільних літаків, по всьому світу".

Тобто ICAO при ООН це ще один анекдот, як і власне ООН в цілому. Ну до чого тут була згадка про "весь світ"?

А до того, що вона хоче бути гарною для всіх і тому не згадує прямо ані Україну, ані Росію:

ніж шукати винних, їй, шмаркатій, більш подобається розповідати саме про "увесь світ".

Світові інститути під час реального випробування перетворюються на сумні анекдоти, адже більше ні на що не здатні…