''Похоже на кошмар'': экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри из-за боя с Усиком, посочувствовав украинцу

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч обвинил британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) в том, что он до сих пор не подписал контракт на бой с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО), что грозит срыву поединка за звание абсолютного чемпиона мира. Экс-боксер назвал ситуацию вокруг организации шоу ужасной и выразил сомнения, что стороны сумеют договориться.

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Об этом Фроч заявил в эфире своего YouTube-шоу Froch on Fighting. Он также посочувствовал Усику из-за того, что из-за поведения Фьюри он все еще не знает, состоится ли поединок вообще и успеют ли его организовать 29 апреля, как это планируют промоутеры.

"Я думаю, что бой состоится, но меня больше всего беспокоит, что осталось всего шесть неделя. До бля за титул чемпиона мира осталось совсем немного времени. Но если этого не произойдет сейчас, в этом будет виноват Тайсон Фьюри, и я думаю, что это выглядит ужасно для него. Он говорил, что будет драться с Джошуа бесплатно, а деньги отдаст на благотворительность. И вдруг начинается переговоры с Усиком, и он требует 70% гонорара. Он ходячее противоречие. Это похоже на кошмар, потому что ты действительно не знаешь, выйдешь ли на бой", – сказал Фроч.

Накануне менеджер Усика Эгис Климас резко высказался в адрес Фьюри из-за того, что тот затягивает переговоры. Сам Александр также сделал заявление о поединке, отметив, что мяч теперь на стороне Тайсона.

Ранее Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув ему проукраинское требование, которое взбесило россиян. А британец показал последствия принятия решения подписать контракт на бой.

Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший соперник украинца Тони Белью рассказал, кто выиграет бой Усик – Фьюри, и объяснил почему. Также свой прогноз на поединок дал знаменитый Хасим Рахман. А Всемирная боксерская ассоциация (WBA) поставила ультиматум Усику и Фьюри.

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