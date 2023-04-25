'Почти каждый раунд': промоутер Джошуа поставил крест на Ломаченко в бою с Хэйни

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0, 15 КО) без проблем разберется с украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) и защитит свои титулы. Американский боксер находится на пике своих возможностей, в то время как карьера нашего соотечественника приближается к своему завершению.

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Такое мнение в интервью YouTube-каналу ID Boxing выразил промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) Эдди Хирн. По его словам, Хэйни должен забрать практически каждый раунд в бою, который состоится в американском Лас-Вегасе 20 мая.

"Я думаю, что Хэйни выигрывает практически каждый раунд. Ломаченко уже уходит в закат. Я всегда верил, что Девин сможет его победить. Мы пытались устроить этот бой три года назад, когда Лома был в расцвете сил, так что я считаю, что он легко выиграет. Ломаченко будет стремиться вернуть себе пояса, которые он проиграл Теофимо Лопесу в 2020 году. Думаю, потом Хейни поднимется в весе", – сказал Хирн.

На пресс-конференции перед поединком Хэйни с пренебрежением отнесся к Ломаченко во время дуэли взглядов. Также американский боксер не стал пожимать руку нашему боксеру. Кроме того, Девин пообещал разобрать украинца на части. Он потребовал от экспертов и болельщиков не говорить о возрасте Василия.

Ранее Ломаченко заявил о том, что уже не сможет подняться в более тяжелую весовую категорию. Украинец также назвал себя непобежденным, несмотря на два поражения на профессиональном ринге. Хэйни назвал эти слова Василия бредом.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес дал однозначный прогноз на бой Ломаченко – Хэйни. Сам Девин предсказал, что украинец будет вести с ним грязный бокс.

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