'Готовится к грязи': Хэйни рассказал, чего ждет от стареющего Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0, 15 КО) ожидает непростого поединка против Василия Ломаченко (20-0, 13 КО). При этом американский боксер серьезно готовится к тому, что украинец будет использовать грязные приемы, в особенности в ближнем бою.

Видео дня

Об этом Хэйни рассказал во время открытой тренировки YouTube-каналу Fight Hub TV. Обладатель всех чемпионских поясов дивизиона подчеркнул, что последний бой Ломаченко с Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 KO) продемонстрировал, что украинский боксер утратил свои лучшие качества.

"Последний бой Ломаченко был не лучшим в его карьере. Он вышел на ринг и показал, что стареет. Но посмотрим, как оно будет. Мы готовимся встретиться с лучшей версией Ломы. Мы просматриваем его лучшие поединки. Прежде чем Ломаченко показал свои слабости, я много лет бросал ему вызов. На бой идут два воина. Мы рискуем своей жизнью, когда выходим на ринг. Я знаю, что он готовится к грязному бою. Он хочет выйти и как можно больше грязи использовать в клинче. Это то, что он тренирует, насколько я слышал", – сказал боксер из США.

Поединок Девина и Василия пройдет 20 мая в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 утра воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

На пресс-конференции перед поединком Хэйни с пренебрежением отнесся к Ломаченко во время дуэли взглядов. Также американский боксер не стал пожимать руку нашему боксеру. Кроме того, Девин пообещал разобрать украинца на части. Он потребовал от экспертов и болельщиков не говорить о возрасте Василия.

Ранее Ломаченко заявил о том, что уже не сможет подняться в более тяжелую весовую категорию. Кроме того, несмотря на два поражения на профессиональном ринге, украинец назвал себя непобежденным.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (18-1, 13 KO) дал однозначный прогноз на бой Ломаченко – Хэйни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!