"Это была месть": Наталья Холоденко призналась в измене и вспомнила, как мужчина "закрыл на это глаза"

Психолог Наталья Холоденко призналась, что в прошлом изменяла партнеру, назвав это местью за пережитое в отношениях, а также заявила, что прибегала к физическому насилию в отношении мужчины.

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Об этом Холоденко рассказала в InstaStories, где отвечала на вопросы подписчиков об измене, любви и эмоциональной зависимости. По словам Холоденко, ее неверность якобы не была следствием влюбленности в другого человека. Она объяснила, что это стало реакцией на то, что происходило в самих отношениях.

"Да, я изменяла, и это было моей местью и попыткой как-то эмоционально восстановиться", – сказала психолог.

Она также вспомнила, что бывший партнер, вероятно, догадывался о ее романе с другим мужчиной, однако не поднимал эту тему.

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"Я помню, как меня подвез мой поклонник, мы пили с ним кофе. И "этот" (речь о тогдашнем избраннике. – Ред.) увидел из окна офиса и сделал вид, что не заметил, на какой машине я приехала и с кем. И он ни слова не спросил, кто это. Он догадывался, что это не мой клиент по работе", – рассказала Холоденко.

В то же время сегодня психолог убеждена, что месть не помогает положить конец болезненным отношениям. По ее мнению, лучшим решением является игнорирование и полное отпущение человека.

"Лучшая месть – это равнодушие, это когда ты развернулась и ушла, и даже не интересуешься его жизнью", – отметила она.

Психолог призналась, что в отношениях мужчина вел себя чрезмерно нарциссически: "Он вел себя как персонаж из сказки: принц, готовый на все ради тебя, валялся у ног, все делал, все дарил... Но на самом деле это мышеловка, из которой потом попробуй выбраться".

По ее словам, чрезмерное внимание и идеализация в начале романа могут оказаться лишь способом привязать к себе человека.

В частности, Холоденко заявила, что в тех отношениях сама прибегала к физическому насилию: "Я его била".

Что касается того, изменяли ли ей, психолог призналась, что сама не сталкивалась с сексуальной изменой со стороны партнера. В то же время она считает, что измена не ограничивается только интимными отношениями.

"Неужели, когда человек тебя унижает, газлайтит – это не измена? Почему мы изменой считаем только сексуальный контакт?" – отметила Холоденко.

Ранее OBOZ.UA писал, что Холоденко без прикрас показала свою фигуру в нижнем белье. Психолог объяснила, что решила преодолеть собственный страх, ведь годами сталкивалась с повышенным вниманием к своей внешности.

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