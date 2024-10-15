'Он на спаде': знаменитый украинский боксер назвал однозначного победителя реванша Усик – Фьюри

Знаменитый украинский боксер, а ныне тренер Вячеслав Сенченко выразил уверенность в том, что Александр Усик (22-0, 14 КО) и во втором поединке победит Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). Бывший чемпион мира отметил, что британский супертяж прошел пик своей формы и не сможет противостоять нашему соотечественнику.

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Такое мнение Сенченко выразил в интервью порталу ukrsport.pro. 47-летний уроженец Кременчуга, который выступал в полусредней весовой категории, не исключил, что реванш Усика и Фьюри завершится досрочно, а также сомневается в способностях Тайсона провести работу над ошибками.

"Я думаю, что Усик сможет победить Фьюри. Вполне возможно, что это будет даже досрочная победа украинца. Фьюри просто уже прошел его пик, он на спаде. Не думаю, что он будет лучше, чем в первом бою. Поэтому считаю, что Александр Усик сможет победить в этом поединке", – сказал Сенченко.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), который 21 сентября защитил Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО), брутально нокаутировав Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри ответил представителям команды Александра Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. А британец Даниель Дюбуа пожелал украинцу поражения.

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