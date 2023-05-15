'Выйду и напьюсь': Фьюри объявил, когда должен подраться с Усиком

Британский чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) выразил уверенность в том, что его объединительный бой с украинцем Александра Усика (20-0, 13 КО) состоится до конца года. При этом Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, сомневается, что наш соотечественник хочет с ним подраться.

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Об этом Фьюри заявил в интервью журналисту Майклу Бенсону, который приводит слова Тайсона на своей странице в социальной сети Twitter. Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) отметил, что бой с Усиком станет для него легкой прогулкой и закончится абсолютным чемпионством в дивизионе.

"Я не думаю, что кто-то кого-то боится в боксерском поединке. Бой с Усиком должен состояться, он должен состояться в этом году. Я просто думаю, что это будет легкая работа. Я побью его, он упадет на канвас, и тогда я выйду и напьюсь в центре города. Бой с Джошуа? Я бы хотел, чтобы это произошло… Я бы хотел сразиться с Александром Усиком, я бы хотел сразиться с Энтони Джошуа, но я просто не думаю, что они хотят драться со мной", – сказал Фьюри.

Напомним, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

В свою очередь промоутер Skill Challenge Entertainment Амир Абдаллах подтвердил, что у организаторов в Саудовской Аравии уже есть дата проведения боев Усика с Фьюри и Джошуа с Уайлдером. Также он заявил об угрозе дисквалификации участников будущего турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри отметился хамской выходкой на пресс-конференции в Тенерифе в отношении Александра Усика. Сам украинский боксер высказался о поединке против Цыганского короля.

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