'Нет смысла': Усику предрекли завершение карьеры после реванша с Фьюри

Знаменитый британский боксер Дерек Чисора (34-13, 23 КО) выразил уверенность в том, что Александр Усик (22-0, 14 КО) завершит карьеру после второго поединка против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). 40-летний супертяж отметил, что практически не сомневается в победе нашего соотечественника.

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Об этом Чисора заявил в интервью YouTube-каналу talkSport Boxing. Бывший соперник украинского объединенного чемпиона подчеркнул, что Усик является особенным боксером, который, к тому же, сейчас проводит бои на фоне борьбы нашей страны с российской агрессией.

"Победит ли он во второй раз Фьюри? Я думаю, да. Слушай, он невероятно двигается и постоянно работает на ногах. Когда он приехал в Лондон перед вторым боем с Джошуа, он пошел в бассейн и плавал там шесть часов без остановок! Он выходит в ринг не для того, чтобы заработать на "Ламборгини". Он бьется за украинцев. Вот почему его трудно победить. После боя с Фьюри в декабре он завершит карьеру. Потому что он выиграл все. Нет смысла драться. Он уйдет непобежденным", – сказал Чисора.

Напомним, реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря. В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), который 21 сентября защитил Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО), брутально нокаутировав Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

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