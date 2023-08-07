'Не вижу варианта': тренер российского чемпиона дал однозначный прогноз на бой Усик – Дюбуа

Российский тренер по боксу Геннадий Машьянов выразил уверенность в том, что украинский объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) легко защитит свои титулы в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Представитель страны-агрессорки отметил, что боксеры находится на совершенно разном уровне мастерства.

Видео дня

Об этом Машьянов заявил в интервью порталу MMA Metaratings. Наставник чемпиона полутяжелого веса Дмитрия Бивола (21-0, 11 КО) практически не имеет сомнений в том, что Усик одержит убедительную победу, а сам поединок 26 августа может завершиться досрочной.

"По всем раскладам Усик должен выиграть бой. В техническом плане Александр несоизмеримо выше. Все будет зависеть от степени его готовности: функциональной и психологической. Думаю, что Усик может победить досрочно. Слишком разный уровень в мастерстве. Не вижу вариантов у Дюбуа. Усик дерется просто так, чтобы не было громадного перерыва. Нужно выпустить пар. Не вижу большой интриги. По-моему, все ясно", – сказал Машьянов.

Отметим, что в случае победы над британцем Усик надеется провести объединение всех поясов супертяжелого веса в бою с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), которому украинец сделал неожиданный комплимент.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов.

Кроме того, у Усика появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на Александра с унижениями и угрозами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!