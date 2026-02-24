Ядерная риторика, обострившаяся сегодня в Москве, скорее всего является частью информационной кампании в преддверии очередного раунда переговоров между Украиной, США и РФ. Вероятно, она также связана с консультациями по вопросу возможного продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Видео дня

Впрочем, это совершенно не отменяет того факта, что любое лишнее слово на эту тему — особенно в текущей обстановке — несёт в себе колоссальную опасность. Помимо вопиющего лицемерия — РФ, некогда гарант безопасности Украины, уже четыре года ежедневно бомбит страну, добровольно отказавшуюся от ядерного оружия, — это ещё и продолжение нормализации самой идеи применения оружия массового поражения.

Стараниями Путина применение баллистических ракет средней дальности в Европе стало восприниматься как нечто обыденное. Хотя еще десять лет назад подобные сценарии относились к категории "немыслимого".

Теперь о ядерном оружии задумываются страны, которые прежде даже не рассматривали возможность тратить ресурсы на это безумие. Периодически поднимается вопрос о возможном проведении ядерных испытаний в РФ или США. Более того, появляются сообщения о том, что Китай недавно тайно провёл испытание маломощного ядерного устройства в рамках модернизации своего арсенала.

Все это стало возможным благодаря Путину. Он и его подельники продолжают расширять границы допустимого, подводя всех нас к пропасти.