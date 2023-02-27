''На другом уровне'': промоутер Джошуа категорично высказался о бое Усик – Фьюри, унизив украинца

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) коммерчески менее привлекателен для спонсоров и рекламодателей, чем британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО). Именно этим объясняется нежелание команды Цыганского короля идти на равное распределение гонорара за бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Такое мнение выразил промоутер Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) Эдди Хирн в интервью iFL TV, пишет портал Boxing Social. Он подчеркнул, что кто-то из боксеров должен пойти на компромисс, чтобы любители бокса увидели исторический поединок, который хотят провести 29 апреля.

"Тайсон Фьюри, очевидно, говорит: "Я ни за что не дам Усику половину гонорара", а Усик скажет: "Я ни за что не буду участвовать в этом бою за равное распределение гонорара, ведь у меня три пояса". Кто-то должен пойти на сделку, которую они считают неправильной, потому что хочет этого, а это редко случается в боксе. Реальность такова, что коммерческая ценность Тайсона Фьюри находится на другом уровне по сравнению с Александром Усиком", – сказал Красюк.

Ранее отец Тайсона Джон Фьюри выразил уверенность в том, что его сын нокаутирует Усика. Он высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис. Кроме того, Фьюри-старший заявил, что наш боксер не достоин половины гонорара за бой.

В свою очередь брат Тайсона Шейн Фьюри сделал сенсационное заявление о бое брата с украинским чемпионом. Кроме того, стало известно, что Тайсон отказался от боя с Усиком в Саудовской Аравии. Также британский чемпион унизительно высказался об Александре, предложив ему командный бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ заговорили о срыве боя Усик – Фьюри, так как переговоры между боксерами зашли в тупик. Бывший чемпион мира россиянин Александр Поветкин заявил, что не будет болеть за украинского боксера в бою с Тайсоном. В свою очередь легендарный Хасим Рахман дал прогноз боя Усик – Фьюри.

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