'Многие говорят, что ограбление. Но меня не интересует': Фьюри высказался о бое Ломаченко – Хэйни

Британский чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) не стал оценивать поединок Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) против Деквина Хэйни (30-0, 15 КО). Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, признался, что старается не обращать внимание на оценки экспертов и журналистов.

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Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу Sporting News Australia. По словам британского обладателя Всемирного боксерского совета (WBC), он сможет прокомментировать спорное поражение украинского бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях, когда посмотрит поединок.

"Я не смотрел бой, но читал множество обзоров. Много людей считают, что это было ограбление, но я не смотрел бой и меня не интересует, что говорят люди. Пока не посмотрю бой сам, я не стану повторять мнения других людей. А ты что, думаешь? (Задает вопрос журналисту – ред.) Ничья? Ну, значит, ничья", – сказал Фьюри.

Напомним, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena Хэйни – Ломаченко прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Команда Ломаченко объявила о том, что подает протест на результат боя. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов.

После поражения Василий Ломаченко не смог сдержать эмоций и разрыдался, ожидая пресс-конференцию. Во время флеш-интервью в ринге Василий не стал упоминать Украину, отказавшись благодарить свою родину.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный тренер по боксу Тедди Атлас потребовал от Атлетической комиссии Невады начать разбирательство в отношении одного из судей боя Ломаченко – Хэйни. Также стало известно, сколько заработал за поединок украинский боксер.

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