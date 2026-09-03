Сжег паспорт, избил и пытался похитить ребенка: звезда "Последнего москаля" раскрыла ужасы брака с россиянином, который поддерживает Путина

Украинская певица, актриса и звезда второго сезона сериала "Последний москаль" Алла Мартынюк откровенно рассказала об ужасах, которые ей пришлось пережить во время брака с россиянином. Как рассказала актриса, сначала их отношения были действительно хорошими, однако все кардинально изменилось, когда она забеременела. Тогдашний избранник экс-участницы группы "Сливки" стал словно "другим человеком" и начал поднимать на нее руку.

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Мартынюк не собиралась терпеть домашнее насилие и хотела защитить дочь Полину, поэтому сделала все возможное, чтобы сбежать от мужа, который к тому же оказался путинистом. Непростую историю из личной жизни она рассказала в интервью Алине Доротюк.

По словам Аллы Мартынюк, их с россиянином история развивалась довольно быстро. Они влюбились друг в друга чуть ли не после первой встречи, а уже через неделю мужчина сделал ей предложение руки и сердца. Хотя в тот период артистке был всего 21 год, она четко понимала, что хочет стать мамой, поэтому всерьез начала планировать рождение ребенка от россиянина, даже пожертвовав успешной карьерой.

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"У меня тогда была дилемма: либо выбрать семью, либо уехать в Великобританию и петь. Я решила, что хочу родить дочку, хочу семью. Я отказалась от карьеры и выбрала этот брак. Он продлился год, наверное. Он очень сильно изменился после того, как я забеременела. Это был просто другой человек, которого я не узнавала. Это был ужасный человек. Просто кошмар. Я не знаю, как я пережила беременность с ним", – поделилась певица.

Когда Алла Мартынюк родила ребенка, ситуация стала еще хуже. Муж-россиянин сильно ревновал артистку, из-за чего она перестала сниматься в проектах и испытывала постоянный страх. Как отметила звезда "Последнего москаля", окончательно уйти от партнера она решила после того, как он запер ее в доме с дочерью на неделю.

"Малышке было где-то два месяца, когда я нашла ключи, пока он спал. Он запирал меня, не выпускал из дома какое-то время. Где-то неделю держал. В последний период, когда я уже сказала, что хочу развестись, он сжег мой паспорт и начал избивать. Это было жестоко. Я вся была в синяках. Я тогда бросила все. Ребенок был в одних колготках, а я просто в тапочках сбежала. Мне помогли люди. Потом я пришла с полицией, чтобы подать на развод", – рассказала знаменитость.

Однако после всех этих ужасов Алла Мартынюк решила не лишать дочь Полину биологического отца. Россиянин общался с девочкой под присмотром артистки, когда приезжал в Украину, но все же однажды снова показал свое "настоящее лицо" и попытался похитить ребенка.

Окончательно связь с экс-избранником Мартынюк и ее дочь разорвали после начала большой войны. Мужчина полностью поддержал кровавый режим Кремля, после чего Полина четко заявила: для нее он "умер".

О благосклонности бывшего мужа к диктатору Владимиру Путин артистка вспоминала и в 2023 году. После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины он отправил Полине сообщение, в котором не только четко обозначил свою антиукраинскую позицию, но и напугал дочь неудачной "шуткой".

"Он поддерживает российскую агрессию. Написал, что едет сюда: "Доченька, я уже скоро буду рядом". Мне пришлось очень долго выводить ребенка из этого состояния. Она говорит: "Папа, как так? Ты едешь меня убивать?" Он отвечает: "Ты же знаешь, что я за мир. Я вступил в ряды российской армии". Потом он смеялся, говорил, что шутил", – рассказывала артистка.

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