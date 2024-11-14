'Мама, мне нечем дышать': раскрыты новые подробности смерти Вячеслава Узелкова

Знаменитый украинский боксер Вячеслав Узелков, который ушел из жизни 9 ноября, в последние недели перед смертью испытывал проблемы с дыханием. Бывший спортсмен намеревался отправиться на лечение в Киеве, однако не успел этого сделать, а в первый день месяца был госпитализирован в одну из винницких больниц.

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Об этом в интервью изданию "Фокус" рассказала мама Вячеслава Зинаида Узелкова. По ее словам, с 1 ноября экс-боксер находился под аппаратом искусственной вентиляции легких. Кроме того, в какой-то момент врачи заметили улучшения в анализах мужчины.

"У него был большой тромб на сердце и много тромбов по всему телу, но когда он умер у него оставался только один тромб на сердце. Те тромбики "рассосались". Ему вводили разные лекарства, которые помогали. И врачи даже говорили, что ему лучше стало, осталось только поднять гемоглобин, а с сердцем разберутся", – отметила мама Узелкова.

Она также вспомнила последний разговор с сыном. "Последнее говорил: "Мама, мне нечем дышать, я еду в Киев". Перед тем как он должен был ехать, он мне привез свою собачку. Его собачка была со мной, она как будто что-то чувствовала, потому что так обнимала меня, вы себе представить не можете, как она меня обнимает", – поделилась эмоциями женщина.

Ранее бывшая чемпионка мира в легчайшем весе Алина Шатерникова рассказала OBOZ.UA подробности смерти Узелкова. А сын экс-боксера Роберт совершил странный поступок в социальных сетях после похорон отца, которые прошли 11 ноября.

Напомним, Узелков оставил след в Украине не только своими спортивными достижениями, но и громкими скандалами. Его жизнь содержала как великие победы, так и сложные моменты, сделавшие личность еще более заметной и яркой.

После смерти Вячеслава на трагедию отреагировала его бывшая жена Марина Боржемская. В свою очередь народная депутатка Марьяна Безуглая оставила циничный пост в Telegram. А ведущий Игорь Кондратюк вспомнил последний разговор с бывшим боксером.

Как сообщал OBOZ.UA, стали известны последние слова Вячеслава Узелкова в социальных сетях.

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