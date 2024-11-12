Сын Узелкова совершил странный поступок после похорон отца, от которого публично отрекся и обвинил во лжи. Фотофакт

Сын бывшего чемпиона мира по боксу Вячеслава Узелкова удалил весь контент со своей Instagram-страницы. Аккаунт 15-летнего Роберта на момент публикации этой новости содержит 0 постов, хотя еще несколько дней назад Узелков-младший комментировал смерть отца.

Видео дня

При этом через поисковые системы архив постов найти можно, но при переходе по ссылке высвечивается табличка "Сторінка не знайдена".

Несколько дней назад Роберт написал, что его засыпали гневными комментариями, так как ранее от отрекся от своего отца. Он добавил, что поддерживал Вячеслава во время его лечения и призвал людей включить мозг и не писать хейт в такой момент.

Напомним, что бывший чемпион WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе Вячеслав Узелков скончался 9 ноября на 46-м году жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 августа Роберт публично отрекся от отца и заявил, что он страдал от оскорблений со стороны ближайшего родственника. Школьник также обвинил Вячеслава в угрозах и лжи. Как объяснил парень, он больше не будет терпеть поведение экс-боксера и советует всем, кто вступался за отца, пересмотреть свою позицию.

Ранее бывшая жена Узелкова, тренер проекта "Взвешенные и счастливые" (СТБ) Марина Боржемская признавалась, что бывший муж не давал ей покоя, закидывал гневными сообщениями, угрожал и запугивал.

Боржемская и Узелков прожили в браке 22 года и развелись в 2021 году. У пары родилось двое детей: Роберт (2009) и Оливия (2013).

11 ноября в Виннице состоялись похороны Вячеслава Узелкова. На церемонии присутствовали дети бывшего боксера от Марины Боржемской – Роберт и Оливия, с которыми у Узелкова были сложные отношения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!