'Чого сумувати'. Безуглая цинично отреагировала на смерть знаменитого украинского боксера

Народная депутат Марьяна Безуглая не увидела проблемы в смерти знаменитого украинского экс-чемпиона мира Вячеслава Узелкова. 45-летний боксер трагически скончался 9 ноября.

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У себя в Telegram-канале 36-летняя политик разместила кадр с предвыборной агитации Узелкова 2020 года на выборах в Виннице. Тогда Вячеслав баллотировался в мэры от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Чого сумувати. Помер – то помер", – написала Марьяна.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 августа 15-летний сын Узелкова Роберт публично отрекся от отца и заявил, что он страдал от оскорблений со стороны ближайшего родственника. Школьник также обвинил Вячеслава в угрозах и лжи. Как объяснил парень, он больше не будет терпеть поведение экс-боксера и посоветовал всем, кто вступался за отца, пересмотреть свою позицию.

После смерти отца, Роберт выложил небольшой пост в Instagram, прокомментировав случившееся. Также отреагировала на трагедию и бывшая жена Узелкова Марина Боржемская.

Узелков оставил след в Украине не только своими спортивными достижениями, но и громкими скандалами. Его жизнь содержала как великие победы, так и сложные моменты, сделавшие личность еще более заметной и яркой.

Прощание с Вячеславом Узелковым состоится 11.11.2024 в 9:00 в "Реквием" по адресу: г. Винница, ул. Ботожская 12.

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