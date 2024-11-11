В Виннице похоронили Вячеслава Узелкова: фото с церемонии прощания

В Виннице 11 ноября прошла церемония прощания со знаменитым украинским боксером Вячеславом Узелковым, который скончался в минувшую субботу, и его похороны. Бывшему спортсмену, который также был известен за пределами ринга, было 45 лет, а весной он перенес операцию на сердце.

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Об этом пишет издание VinTime на своей странице в социальной сети Facebook. Провести Вячеслава в последний путь пришли его близкие и друзья. В частности, на церемонии присутствовали дети бывшего боксера от Марины Боржемской – Роберт и Оливия, с которыми у Узелкова были сложные отношения.

Также пришла попрощаться с сыном мать экс-боксера, с которой тот не общался в последнее время. Церемония прошла в одном из поминальных залов, который оформлен в черно-белых цветах.

Похоронили Вячеслава на местном кладбище родной Винницы.

Напомним, Узелков оставил след в Украине не только своими спортивными достижениями, но и громкими скандалами. Его жизнь содержала как великие победы, так и сложные моменты, сделавшие личность еще более заметной и яркой.

После смерти Вячеслава его сын Роберт выложил небольшой пост в Instagram, прокомментировав случившееся. Также отреагировала на трагедию и Боржемская.

В свою очередь народная депутат Марьяна Безуглая оставила циничный пост в Telegram. А ведущий Игорь Кондратюк вспомнил последний разговор с бывшим боксером.

Как сообщал OBOZ.UA, стали известны последние слова Вячеслава Узелкова в социальных сетях.

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