Умер знаменитый украинский боксер Вячеслав Узелков

На 46-м году жизни скончался бывший чемпион WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе Вячеслав Узелков, сообщает в Facebook Федерация бокса Украины.

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"Украинский бокс понес тяжелую потерю – ушел из жизни Вячеслав Узелков. Его имя навсегда останется в истории спорта, а пример силы, стойкости и преданности своему делу будет вдохновлять будущие поколения",– говорится в некрологе.

Весной этого года Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги. Его коллега, известный украинский боксер Вячеслав Сенченко, инициировал сбор средств для операции для товарища.

26 апреля Узелков сообщал о перенесенной операции на сердце, а впоследствии получении II группы инвалидности.

"Вот и сдаю последний анализ перед выпиской. Прошло три недели. Первый был постоянно под наркозом. Сделано несколько операций, неделю в реанимации. Затем палата. И осознание, понимание и возвращение памяти – где я", – написал Узелков у себя в Instagram.

В феврале 2024 года Узелкова уже оперировали в одной из столичных больниц. Боксер тогда отметил, что его спортивная карьера завершится в стенах больницы, на фоне которой боксер сделал селфи.

За свою спортивную карьеру Узелков провел 34 боя, из которых 30 выиграл. 19 раз побеждал досрочно.

9 ноября 2013 года в Киеве Вячеслав одержал победу нокаутом в бою против американца Джейдона Кодрингтона и завоевал титул интернационального чемпиона по версии IBO в полутяжелом весе.

12 апреля 2014 года Узелков провел последний в карьере бой, проиграв сербу Геарду Аетовичу.

В 2020 году баллотировался на пост мэра Винницы от партии ОПЗЖ. Поддержать Вячеслава приезжал Юрий Бойко. Набрал 4%, заняв 4-е место.

Был женат на Марине Боржемской 22 года. В 2014-2015 годах Вячеслав был членом жюри на передаче "Украина имеет талант", затем вместе с женой снимался в шоу "Взвешенные и счастливые".

В 2021 году пара разошлась. Воспитывали вместе двоих детей – сына Роберта (2009) и дочь Оливия (2012).

В 2021 году снимался в передаче "Одруження наосліп" с Юлией Черницкой (7 сезон, 1-й выпуск). В конце концов отдал кольцо Юлии, сообщив, что до сих пор любит Марину.

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