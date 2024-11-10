9 ноября на 46-м году жизни скончался бывший чемпион WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе Вячеслав Узелков. Последние месяцы перед смертью титулованный спортсмен болел, перенес несколько операций и уделял социальным сетям совсем немного времени.

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Последний (не рекламный) пост в Instagram у Вячеслава датирован 11 октября. Тогда экс-боксер высказался на тему накрутки подписчиков, почистив свой аккаунт от ботов и "невидимок".

"Цей пост про те, що у мене багато, ніби друзів, у фейсбуці. Але, я видаляю усіх, хто жодного разу, жодного лайку, жодного коментаря не залишив під постами. Навіщо Ви проситись у друзі? Просто прийміть мій вибір і йдіть на....... й", – написал Узелков.

На 9 ноября на Вячеслава было подписано чуть более 6000 юзеров. После смерти владельца, количество подписчиков возросло на 1000.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 августа 15-летний сын Узелкова Роберт публично отрекся от отца и заявил, что он страдал от оскорблений со стороны ближайшего родственника. Школьник также обвинил Вячеслава в угрозах и лжи. Как объяснил парень, он больше не будет терпеть поведение экс-боксера и посоветовал всем, кто вступался за отца, пересмотреть свою позицию.

После смерти отца, Роберт выложил небольшой пост в Instagram, прокомментировав случившееся. Также отреагировала на трагедию и бывшая жена Узелкова Марина Боржемская.

Народная депутат Марьяна Безуглая не увидела проблемы в смерти Узелкова, цинично высказавшись про его кончину.

Узелков оставил след в Украине не только своими спортивными достижениями, но и громкими скандалами. Его жизнь содержала как великие победы, так и сложные моменты, сделавшие личность еще более заметной и яркой.

Прощание с Вячеславом Узелковым состоится 11.11.2024 в 9:00 в "Реквием" по адресу: г. Винница, ул. Ботожская 12.

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