'Шансов не было': стали известны подробности смерти боксера Вячеслава Узелкова

Знаменитій украинский боксер Вячеслав Узелков на протяжении недели находился в коме перед своей смертью в субботу, 9 ноября. Врачи вели борьбу за жизнь 45-летнего спортсмена, который в апреле перенес сложную операцию на сердце, однако не смогли его спасти.

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Об этом OBOZ.UA рассказала бывшая чемпионка мира в легчайшем весе, а ныне вице-президентка Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова. По ее словам, информация о том, что Узелков умер от внезапно оторвавшегося тромба, не совсем соответствует действительности.

"Там шансов не было. Тромбов было много. Это не случилось внезапно", – сообщила Шатерникова.

Она добавила, что в какой-то момент в больнице у Вячеслава остановилось сердце. Врачам удалось запустить его работу. Но из комы бывший боксер так и не вышел.

Экс-чемпионка также провела коллегу по боксерскому цеху в последний путь – 11 ноября Узелкова похоронили в родной Виннице. "Я не могла не поехать. Я выехала в 5 утра, чтобы к 9 быть на прощании. Всю дорогу вспоминала разные истории из его боксерской жизни. Запомнились его красивая улыбка и взгляд, с которым он смотрел на соперника в бою", – отметила Алина.

Напомним, Узелков оставил след в Украине не только своими спортивными достижениями, но и громкими скандалами. Его жизнь содержала как великие победы, так и сложные моменты, сделавшие личность еще более заметной и яркой.

После смерти Вячеслава на трагедию отреагировала его бывшая жена Марина Боржемская. В свою очередь народная депутатка Марьяна Безуглая оставила циничный пост в Telegram. А ведущий Игорь Кондратюк вспомнил последний разговор с бывшим боксером.

Как сообщал OBOZ.UA, стали известны последние слова Вячеслава Узелкова в социальных сетях. Сын боксера Роберт в день похорон отца пожаловался на хейт в социальных сетях.

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