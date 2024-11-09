Марина Боржемская отреагировала на смерть экс-мужа Вячеслава Узелкова: я благодарна ему за все

Фитнес-тренер Марина Боржемская отреагировала на смерть своего экс-мужа, украинского боксера Вячеслава Узелкова. Жизнь бывшего чемпиона WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе оборвалась в 45 лет.

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Женщина почтила память спортсмена на своей странице в Instagram. Она отметила, что благодарна бывшему мужу за пройденные жизненные этапы, несмотря на все невзгоды.

"Ушел из жизни Вячеслав Узелков, отец моих детей. Несмотря на все сложности, которые были между нами, я благодарна ему за все", – написала Марина Боржемская.

Отметим, о смерти Вячеслава Узелкова сообщила Федерация бокса Украины в своем Facebook. Точную причину ухода в засветы боксера пока не называют. Однако известно, что весной этого года спортсмен перенес сложную операцию, ведь врачи диагностировали тромб в сердце.

Марина Боржемская состояла в браке с Вячеславом Узелковым в течение 22 лет. В 2018-м фитнес-тренер решила разорвать их отношения и подала на развод. В течение длительного времени экс-пара скрывала разрыв, однако в один момент объявила об этом в соцсетях. Официальный союз супругов закончился громким скандалом.

За 22 года совместной жизни Марина Боржемская и Вячеслав Узелков стали родителями двух детей – Роберта и Оливии. После развода боксер не поддерживал связь с потомками.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сын Узелкова прокомментировал смерть отца, от которого публично отрекся и обвинил во лжи.

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