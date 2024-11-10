'Я наехал на него': Игорь Кондратюк вспомнил последний разговор с Вячеславом Узелковым

Украинский продюсер Игорь Кондратюк вспомнил последний разговор с боксером и шоуменом Вячеславом Узелковым, умершим вчера, 9 ноября, в возрасте 45 лет. Они вместе работали на шоу "Україна має талант" в течение 6 и 7 сезонов.

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В последний раз мужчины общались еще в 2020 году, но разговор оказался достаточно напряженным. Игорь Кондратюк вспомнил в Facebook, что тогда Вячеслав Узелков баллотировался в мэры Винницы, а избранная им пророссийская партия не на шутку возмутила продюсера.

"С Узелковым за столом жюри "Україна має талант" было весело, вы же видели. В последний раз, когда мы случайно встретились на каком-то мероприятии, Слава сказал, что будет баллотироваться в мэры Винницы от ОПЗЖ. Я, услышав название партии, наехал на него максимально жестко. Слава не ожидал такой реакции..." – вспомнил Игорь Кондратюк.

Как утверждает продюсер, Узелков с ним всегда общался на украинском языке, хотя и выбирал пророссийское направление в политике, и обращался на "вы". При этом боксер был удивлен, что коллега не побоялся "наехать" на него.

"Игорь Васильевич, никто меня еще так не вычитывал за этот поступок", – сказал он тогда. В ответ Узелков услышал от продюсера, почему так происходило: "Так все боятся твоей правой!"

"Но это уже в другой жизни... Земля тебе пухом, Слава. Мои искренние соболезнования Роберту, Оливии, и всем родным", – добавил Игорь Кондратюк.

Что известно о смерти Вячеслава Узелкова

В субботу, 9 ноября, днем стало известно о смерти 45-летнего боксера Вячеслава Узелкова. Причины никто не сообщал, но ранее в этом году ему диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги.

26 апреля Узелков сообщал о перенесенной операции на сердце, а затем получения II группы инвалидности. Боксер отмечал, что его спортивная карьера завершится в стенах больницы, на фоне которой он сделал селфи.

На смерть Узелкова также отреагировала его бывшая супруга Марина Боржемская и сын Роберт. Они опубликовали в соцсетях краткие обращения.

Ранее OBOZ.UA писал, чем запомнился Вячеслав Узелков: имел громкие скандалы с семьей, но внес большой вклад в развитие украинского спорта.

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