Сегодня должны состояться переговоры Трампа с Си.

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1. Для нас это главные переговоры осени. От них зависит, будет ли в ближайшее время Китай участвовать в мирных переговорах по Украине.

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2. На жаль, ми втратили дорогоцінний час і в нас контактів з вищим політичним керівництвом КНР немає (ми їх втратили ще в 2014 році). Тому ми тут повністю залежні від Трампа і його позиції.

3. Для Трампа в цих переговорах найважливіше зберегти нинішній торговий статус-кво. І це доволі реалістично. На другому місці – вирішити питання Ірану та проблеми з хуситами. Україна стоїть на умовному третьому місці.

4. Для того, щоб Китай втрутився в нашу ситуацію, потрібне особисте прохання Трампа і якісь поступки з його сторони (наприклад, розширення доступу до американського ринку). Чи піде він на це, ми не знаємо.

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5. Щодо України, то ми для Китаю мало прогнозована територія з виходом до Чорного моря. На цей момент, вихід до моря – наша чи не єдина цінність для Пекіна. І Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія захопила сама Одесу, бо це змінить баланс сил в чорноморському регіоні і загрожуватиме Каспійському регіону.

6. Але Україну Китай розглядає як частину угоди про те як далі буде відбуватися торгівля з ЄС. А якщо ширше – як будуть в торговому плані співіснувати США, КНР та ЄС.

7. На жаль, в найважливіших для нас переговорах ми беремо участь, переважно, як статисти.