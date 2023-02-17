''Люблю Украину, но ему следует заткнуться'': в команде Фьюри резко ответили промоутеру Усика

Промоутер британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Боб Арум выразил недовольство из-за комментариев представителя Александра Усика (20-0, 13 КО) Александра Красюка относительно организации боя между боксерами за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Он потребовал от нашего соотечественника не вести переговоры через прессу.

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Об этом Арум заявил в интервью ID Boxing, комментируя резкие высказывания Красюка в адрес Фьюри, пишет портал Boxing News 24/7. Промоутер Тайсона отметил, что оптимистично настроен относительно организации поединка его клиента против Усика, но потребовал от команды украинцы тишины.

"Мне нравится Алекс Красюк, он хороший парень и украинец,. Я люблю Украину, но ему следует заткнуться и не договариваться через прессу. Переговоры должны проходить за кулисами. Потому что как только вы начинаете переговоры в прессе, все разваливается, потому что тогда на первый план выходит эго людей, что превосходит здравый смысл. Так что пусть это останется за кадром. Я очень оптимистичен из-за того, с кем мы имеем дело, и из-за того, что это за люди. Уверен, мы сможем довести дело до конца", – сказал Арум.

Ранее Красюк фактически поставил ультиматум Фьюри из-за его финансовых аппетитов. Кроме того, стало известно, что Тайсон отказался от боя с Усиком в Саудовской Аравии. Также британский чемпион унизительно высказался об Александре, предложив ему командный бой.

До этого Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Цыганским королем последним в карьере. Британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) заявил, что ему жаль Усика. В свою очередь, отец Тайсона Джон Фьюри высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира россиянин Александр Поветкин заявил, что не будет болеть за Усика в бою с Фьюри. Сам Тайсон откровенно рассказал о том, что его вгоняет в депрессию перед поединком против украинца.

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