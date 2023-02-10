''Вызывает стресс и депрессию'': Фьюри сделал неожиданное признание о бое с Усиком

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) признался, что не следит за переговорами относительно организации поединка против украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, отметил, что поступает так, чтобы избежать стрессовых ситуации.

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Об этом обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) заявил в интервью Beyond Radio. Тайсон добавил, что якобы даже не получал предложения о проведении боя, а также напомнил, что почти полтора десятилетия не знает поражений на ринге.

"Переговоры о бое с Усиком все еще продолжаются. Одни разговоры и никакой конкретики. Всю информацию, которую вам нужно знать об Усике или любых других боях, вы должны обсуждать с промоутерами. Я дал себе обещание больше в это не вмешиваться, потому что, во-первых, это вызывает у меня стресс, а во-вторых, вызывает у меня тревогу и депрессию. Не думаю, что мне разумно ввязываться туда Но на сегодняшний день я даже не получил ни от кого предложения провести бой. Я не проигрывал 14 лет. Я могу победить любого, в этом нет никаких сомнений", – сказал Фьюри.

Отметим, что по данным СМИ, Усик уже подписал свою часть контракта на поединок. Ранее Тайсон записал видео, в котором пообещал уничтожить Усика и назвал его кроликом. В свою очередь, отец британца Джон Фьюри высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис.

До этого Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что, напротив, придает дополнительную мотивацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый американский супертяжеловес Крис Арреола дал прогноз на победителя боя Усик – Фьюри, объяснив свой выбор.

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